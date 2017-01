Lisa, die neue Auftraggeberin der Detektei Stahl, weiß nicht mehr weiter. Ihr Freund André meidet sie, seit Monaten fehlen Nähe und Zärtlichkeit und die Beziehung der beiden bröckelt. Außerdem scheint der junge Mann heimlich Geld von der 27-Jährigen zu klauen. Was ist mit André los, hat er eine Affäre? Sandra Fuchs und Nico Hartmann ermitteln und stoßen auf ein dunkles Geheimnis. In ihrem nächsten Fall sollen Giulia Peroni und Thomas Berg eine Serie von Übergriffen auf Flaschensammler rund um das Fußballstadion aufklären. Dabei müssen sich die Privatdetektive unter die Flaschensammlerszene mischen. Sie erfahren, dass ein Mann, den alle nur den "Käpt'n" nennen, für Angst und Schrecken unter den Pfandsammlern sorgt. Um ihn zu ködern, müssen sich die Ermittler selbst in Gefahr begeben.