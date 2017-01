Live-Übertragung des Nations Cup beim Race of Champions im Motorsport. Bei der Spaßveranstaltung im Marlins Park Baseball Stadium in Miami nehmen Rennfahrer der verschiedensten Klassen teil und messen sich auch in für sie ungewohnten Rennwagen. Diesmal am Start ist u.a. Sebastian Vettel, der im Vorjahr in London gewinnen konnte.