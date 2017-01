Ob rasante Abfahrten, schwindelerregende Loopings oder feuchte Wasserrutschen – Vergnügungsparks locken mit ihrem vielseitigen Angebot Jahr für Jahr Massen an Adrenalinjunkies an. Die meist jungen Besucher wollen aber mit immer wieder neuen Attraktionen bei Laune gehalten werden. Die Reportage zeigt, auf welche Fahrgeschäfte die Freizeitparks in Zukunft bauen.