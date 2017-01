Noch immer treibt sich der Marketing-Experte bei den Muppets herum. Rizzo, Pepe und Yolanda wollen den aufdringlichen Kerl endlich loswerden und diskutieren den vertrackten Fall. Unterdessen muss Miss Piggy ins Krankenhaus, weil sie sich bei einer Tanzeinlage das Bein gebrochen hat. Muss die Show nun ausfallen? Kermit will seine Liebste aufheitern und die Show retten. Er bittet sein Team, die "Up Late with Miss Piggy" ins Krankenhaus zu verlegen. Miss Piggy ist gerührt...