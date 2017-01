The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Da in Amys Wohnung ein Wasserrohr geplatzt ist, braucht sie für ein paar Wochen eine neue Bleibe. Penny und Leonard schlagen vor, dass sie bei Sheldon unterkommen könnte. Doch der muss davon erst überzeugt werden, willigt dann aber doch ein. Howard und Bernadette hatten sich darauf geeinigt, nicht wissen zu wollen, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Doch Raj kennt das Geschlecht bereits und so diskutieren sie eine ganze Nacht lang, ob er es ihnen verraten soll oder nicht. Untertitel: Das Kohabitations-Experiment Laufzeit: 30 Minuten Genre: Sitcom, USA 2016 Regie: Mark Cendrowski Folge: 4 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Hofstadter Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets