In "Hirschhausens Quiz des Menschen" überrascht Moderator und Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen mit ungewöhnlichen Einblicken in Körper und Gesundheit. Es geht um folgende Fragen: Was wissen wir über die zwei Quadratmeter Haut, die uns umgeben? Wie kann sie sich im Laufe des Lebens immer wieder erholen und selber heilen? Und was passiert, wenn wir unsere Haut zu stark pflegen? In der Rubrik "Hirschhausen unterwegs" begleitet Dr. Eckart von Hirschhausen einen Tag lang einen mobilen Pflegedienst. Was sind die schönen, was sind die traurigen Momente, wenn Menschen auf andere angewiesen sind? "Nach diesem Tag habe ich noch mehr Respekt vor allen Pflegenden, die rund um die Uhr da sind. Für mich sind das Helden und vor allem Heldinnen, deren Leistung mehr Anerkennung verdient. Wenn die Piloten oder Lokführer streiken, kommt man nicht von A nach B. Wenn die Pflege ausfällt, kommen viele Hilfsbedürftige nicht vom Bett auf die Toilette. Was ist uns als Gesellschaft wichtiger?", fragt der Moderator. Ein weiteres großes Thema: Blut. Wie sich die Welt aus der Sicht eines Blutkörperchens anfühlt, erleben die Prominenten live. In dieser Ausgabe von "Hirschhausens Quiz des Menschen" schrumpft das Studio auf Zellgröße zusammen und die prominenten Gäste müssen lebenswichtige Aufgaben erledigen. Und sie gewähren tiefe Einblicke: Eckart von Hirschhausen packt echtes Promiblut unters Mikroskop! Wie immer spielen drei Promiteams für den guten Zweck. Den Wissensfragen und Spielen stellen sich unter anderem die Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer, Schauspieler Hannes Jaenicke, die Moderatorin Nina Eichinger, Entertainer und Comedian Thomas Hermanns sowie die "Mockridges" Margie Kinsky und ihr Ehemann Bill Mockridge.