Deutsches Kaiserreich, im Jahre 1874: Der junge Lehrer Konrad Koch kehrt nach seinem Studium zurück aus Oxford, um an einem Braunschweiger Gymnasium Englisch zu unterrichten. In der Gesellschaft jener Zeit, in der Gehorsam und Disziplin an oberster Stelle stehen, treffen seine humanistischen Lehrmethoden auf Unverständnis - sowohl bei den Schülern als auch im Kollegium. Denn um den Gymnasiasten das Englische schmackhaft zu machen, wechselt er aus dem Klassenzimmer in die Turnhalle - und spielt mit den Jungs Fußball. So will Koch ihnen nicht nur die englische Sprache, sondern auch Werte wie Kameradschaft und Fairness beibringen. Alsbald sind die Schüler ganz begeistert von dem ledernen Ball, den Koch aus dem Vereinigten Königreich mitgebracht hat. Das Spiel wird für sie zur Leidenschaft und lässt die zuvor gespaltene Klasse zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Doch während seine Schüler voller Bewunderung zu ihrem Englischlehrer aufschauen, macht sich Koch unter den Erwachsenen viele Feinde. Seine Kollegen und einige einflussreiche Eltern stellen sich gegen den neuartigen Sport, den sie als "englische Krankheit" bezeichnen, und wollen Koch um jeden Preis loswerden. Doch als Koch kurz vor der Entlassung steht, hecken seine Schüler einen Plan aus, um seine Suspendierung abzuwenden ... Ein beflügelnder Film, der sich am Schaffen des historischen Deutsch- und Altsprachenlehrers Konrad Koch orientiert, der hier auf berührende Weise von Daniel Brühl dargestellt wird.