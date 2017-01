Das Königreich der Katzen Heute | Super RTL | 20:15 - 21:35 Uhr | Zeichentrick HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Die 17-jährige Schülerin Haru rettet einem Kater das Leben. Und soll zum Dank mit dem Prinz der Katzen vermählt werden. Doch Haru will nicht im Reich der Katzen leben. Als die Vierbeiner sie entführen und sie sich selbst in eine Katzenmädchen verwandelt, hilft ihr der Baron, ein eleganter Kater. Original-Titel: Neko no ongaeshi Laufzeit: 80 Minuten Genre: Zeichentrick, J 2002 Regie: Hiroyuki Morita Schauspieler: Chizuru Ikewaki Yoshihiko Hakamada Aki Maeda Takayuki Yamada Hitomi Sato Kenta Satoi