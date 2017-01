Lie to me Heute | Super RTL | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Dienstaufsicht hat die Ermittlungen gegen zwei Detectives aufgenommen. Da es sich bei einer der beiden um Cals Freundin Wallowski handelt, ist sein Interesse an dem Fall geweckt. Er versucht zu helfen, doch die Beweise sind erdrückend... Untertitel: Blinder Fleck Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2010 Regie: Michelle MacLaren Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: Dr. Cal Lightman Tim Roth Dr. Gillian Foster Kelli Williams Ria Torres Monica Raymund Eli Loker Brendan Hines Joseph Hollin Daniel Benzali Sarah Shoshanna Stern