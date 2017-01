Feivel, der Mauswanderer im Wilden Westen Heute | Super RTL | 12:00 - 13:10 Uhr | TV-Zeichentrickfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Der abenteuerlustige kleine Mäuserich Feivel ist mit seiner Familie, den Mousekevitzes, in die USA ausgewandert. Jetzt malt er sich aus, wie sie im Wilden Westen ein Leben wie im Schlaraffenland führen könnten. Doch ob an dem Gerücht, dass dort sogar die Katzen friedlich sind, wirklich etwas dran ist? Original-Titel: An American Tail: Fievel Goes West Laufzeit: 70 Minuten Genre: TV-Zeichentrickfilm, USA 1991 Regie: Phil Nibbelink FSK: 6