Nachdem der Wirtschaftsanalyst Russel Cole ermordet wurde, nimmt Holmes die Ermittlungen auf. Schon bald macht er die überraschende Entdeckung, dass das Mordopfer in Wirklichkeit einen ganz anderen Job hatte. Er erforschte nämlich die Wahrscheinlichkeit von gravierenden Meteoriteneinschlägen auf der Erde. Damit hat er sich vor allem die NASA zum Feind gemacht, der seine Ergebnisse nicht in den Kram passten. Doch auch andere hatten ein Interesse an Coles Tod...