Navy CIS Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie

Das Team um Jethro Gibbs nimmt die Ermittlungen auf, als ein Mitglied der Seestreitkräfte ermordet wird. Zunächst konzentrieren sich die Nachforschungen auf einen ehemaligen Elitekämpfer, der am Ort des Geschehens gewesen sein muss, seit der Tat aber spurlos verschwunden ist. Unterdesessen wird bekannt, dass Tonys Vater sein Apartment aufgeben will. Daraufhin stehen sofort einige Interessenten auf der Matte… Original-Titel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Untertitel: Made in Italy Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: Alrick Riley Folge: 7 FSK: 12 Schauspieler: Leroy Jethro Gibbs Mark Harmon Abby Sciuto Pauley Perrette Timothy McGee Sean Murray Nick Torres Wilmer Valderrama Alex Quinn Jennifer Esposito Jimmy Palmer Brian Dietzen