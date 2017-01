Friede scheint eingekehrt. Perseus ernährt sich und seinen Sohn vom Fischfang. Doch die nächste Herausforderung wartet schon: Hades liefert Zeus an Kronos aus und will sich damit ewiges Leben sichern. Perseus zieht wieder in den Kampf – denn nicht nur das Leben seines Vaters, sondern das aller Menschen steht auf dem Spiel.