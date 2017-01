Autonomes Fahren - Kommt noch! Autonomes Fahren ist eins der wichtigsten Themen, mit denen sich die Autoindustrie momentan und in den kommenden Jahren beschäftigt. In der Öffentlichkeit wird dieser Trend vor allem mit dem amerikanischen Hersteller Tesla in Verbindung gebracht, der seinen aktuellen Modellen bereits umfangreiche autonome Fähigkeiten mitgibt. Doch auch Hersteller wie Mercedes und Volvo werben mit zumindest teilautonomen Fahrassistenten. Wir testen: Was bedeuten diese Assistenzpakete in der Realität? Wie zuverlässig sind sie? Und wie weit gehen sie? Dazu vergleichen wir das aktuelle Tesla Model S mit der Mercedes E-Klasse und dem Volvo S90. Reportage: DTM BMW mit Lance: In den Achtzigern war die DTM ein Spektakel. Kämpfe am Limit von Mensch und Maschine. Lackaustausch war Alltag. Heute herrscht in der DTM die Politik. Aber ist sie deshalb wirklich nicht mehr interessant? Lance David Arnold hat die Möglichkeit das herauszufinden. Und zwar im Meisterauto von Marco Wittmann. Und nicht nur das. Der DTM-Champ legt Lance sogar eine Runde vor. Zeit, für unseren Rennfahrer zu zeigen, was er wirklich drauf hat.