Unterstützt werden die Prominenten von drei Profisängern, die die Amateure als Mentoren begleiten: Der fünffache Jazz-Award-Gewinner Tom Gaebel, die österreichische Pop-Rock Sängerin Christina Stürmer und Musiker, Sänger und Schauspieler Gil Ofarim. Die Teams: Team Christina Stürmer: Isabel Edvardsson, Dave Davis, André Dietz Team Tom Gaebel: Hana Nitsche, Annett Möller, Kolja Kleeberg Team Gil Ofarim: Rebecca Siemoneit-Barum, Mimi Fiedler, Matthias Steiner In der zweiten Folge von "It Takes 2" treten die Prominenten jeweils mit ihrem Profilehrer im Duett auf - nicht umsonst heißt es ja: IT TAKES 2! Die Songs: Annett Möller & Tom Gaebel: 'Don't Go Breaking My Heart' / Elton John & Kiki Dee Rebecca Simoneit-Varum & Gil Ofarim: 'You're The One That I Want' / John Travolta & Olivia Newton John André Dietz & Christina Stürmer: "Ohne Dich" / Selig Hana Nitsche & Tom Gaebel: 'Ain't Nobody' / Chaka Khan Matthias Steiner & Gil Ofarim: "Still" / Jupiter Jones Isabel Edvardsson & Christina Stürmer: 'Don't Dream It's Over' / Crowded House Kolja Kleeberg & Tom Gaebel: "Ich Wär So Gern Wie Du" / Dschungelbuch Mimi Fiedler & Gil Ofarim: "Use Somebody" / Kings Of Leon Dave Davis & Christina Stürmer: 'Ain't No Mountain High Enough' ESC-Gewinnerin Conchita, der spanisch-deutsche Popsänger Álvaro Soler und der irisch-amerikanische Sänger, Musiker und Komponist Angelo Kelly bewerten die Performances und vergeben Punkte an die Gesangstalente, so dass ein Ranking entsteht. Die oberen Plätze sind sicher in der nächsten Show dabei, die unteren drei befinden sich in der 'Gefahrenzone'. Über ihren Verbleib entscheiden die Studiozuschauer per geheimem Voting. Das Gesangstalent mit den wenigsten Zuschauerstimmen muss die Show am Ende leider verlassen.