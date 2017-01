Der Forensiker Gil Grissom und sein Team arbeiten für die Polizei in Las Vegas. Sie klären Kriminalfälle an Hand der Spuren, die sie am Tatort finden: Kate Armstrong behauptet, den Schuldirektor Furman in Notwehr erschlagen zu haben. Nick und Catherine untersuchen den Tatort und finden heraus, dass Kate eine Komplizin hatte. Eine Frauenleiche, die schon bestattet wurde, wird in einem Müllcontainer entdeckt. In der Wüste wird die nackte Leiche eines jungen Mannes gefunden...