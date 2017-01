Heute wird es eklig in der Ah!-Küche. Shary und Ralph backen Schimmelkekse. Iiiih! Aber keine Sorge! Es geht hier nicht um ein verdorbenes Lebensmittel, sondern nur um die perfekte Tarnung. Diese Kekse futtert nämlich bestimmt keiner weg! Während Shary und Ralph leckeren "Fernsehschimmel" zaubern, klären sie gleichzeitig fünf spannende Fragen! Was sind Cookies? Warum heißen sie so? Cookies sind Kekse. Aber es gibt auch Cookies, die kann man nicht essen. Die gibt es nur im Computer, genauer gesagt im Internet. Sie merken sich, wofür man sich beim Surfen interessiert. Aber wie funktioniert das und woher haben sie ihren Namen? Shary und Ralph haben die Antwort. Woher weiß der Körper, welche Bakterien für ihn gut sind und welche nicht? Warum haben Brausetablettenröhrchen so einen komischen Spiral-Verschluss? Warum hat das Fahrrad Speichen? Wann bezeichnet man jemanden als "Blinden Passagier"?