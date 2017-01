Last Days on Mars Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:05 Uhr | SciFi-Horror HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Gibt oder gab es Leben auf dem Mars? Die Mission eines internationalen Forscherteams naht dem Ende und man bereitet sich schon darauf vor, vom roten Planeten abgeholt zu werden, als Marco Petrovic Versteinerungen entdeckt, die auf bakterielle Lebensformen hinweisen können. Er möchte mit seinem Fund groß herauskommen und hält ihn geheim. Dabei ahnt er nicht, dass die Bakterien nun wieder aktiv sind und ihn infiziert haben. Was wird aus ihm werden? Laufzeit: 110 Minuten Genre: SciFi-Horror, GB, IRL, USA 2013 Regie: Ruairi Robinson FSK: 12 Schauspieler: Vincent Campbell Liev Schreiber Charles Brunel Elias Koteas Rebecca Lane Romola Garai Kim Aldrich Olivia Williams Robert Irwin Johnny Harris Marko Petrovic Goran Kostic