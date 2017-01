Wohin steuert die Türkei? Die bis vor Kurzem inhaftierte Autorin Asli Erdogan spricht über ihre Situation und die Zukunft der Türkei - die die Kurden bedrängt, droht, eine Diktatur zu werden und sich von den laizistischen Ideen des Staatsgründers Atatürk entfernt. Frauen erobern den Weltraum: "Hidden Figures" erzählt die wahre Geschichte dreier afroamerikanischen Frauen, die die ersten NASA-Missionen möglich machten. Er ist gerade jetzt wichtig, weil vieles, was Amerika "great" macht, mit Donald Trump auf dem Spiel steht. Azzam: Kunst gegen den Krieg: Der syrische Künstler Tammam Azzam weiß, dass er durch seine Bilder keinen Krieg beenden kann. Doch er braucht sie, um die Tragödie zu verarbeiten. Bis zum 12. Februar zeigt das Oldenburger Stadtmuseum seine neuen Werke. "Elle": Sex, Macht & Ohnmacht: Eine Frau wird vergewaltigt und genießt es sogar? Die Story von "Elle" mit Isabell Huppert in der Hauptrolle klingt nach einer frauenverachtenden Altmännerfantasie. Doch der Film ist das Gegenteil und feiert eine ungewöhnlich starke Heldin. Aarhus: Kulturhauptstadt 2017: "Lasst uns neu denken" oder auch "Lasst uns umdenken" - so lautet das Motto der Kulturhauptstadt Aarhus. Und weil die Stadt nicht mehr viel in die Infrastruktur investieren musste, konnte sie das umso mehr ins Programm. - Wohin steuert die Türkei? Interview mit der Autorin Asli Erdogan