Emission matinale, dynamique et allumée, animée par William Leymergie et qui présente des informations, rubriques diverses et conseils pratiques. Avec Télématin, la journée commence toujours du bon pied! Il y a du sourire dans l'air et, autour de William Leymergie, une équipe du tonnerre. Au menu: mode, santé, cuisine, culture, revue de presse et infos. Un ton intelligent et léger, un rythme énergique et vitaminé, des sujets passionnants et des conseils utiles, tous les ingrédients pour être prêt à affronter la journée. Télématin le matin, vitalité toute la journée!