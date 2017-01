* Ein Märchen: Rotkäppchen in Gebärdensprache Sehen statt Hören hat das bekannte Märchen in Gebärdensprache entdeckt - allerdings hat Britt Dunse einen etwas anderen Namen dafür: "Rotkäppchen, Dackel und der Wolf". Der Unterschied zur Originalversion? Lasst euch überraschen... * Inklusions-Kita Berlin: Mehr oder weniger hörend? Egal! Die Kinder spielen, lachen, reden und gebärden miteinander. Gerade so, wie es am besten passt. Kommunikation ist in der Inklusions-Kita in Berlin kein Thema - sie findet einfach statt. Egal ob ein Kind mehr oder weniger hört. Sehen statt Hören besucht eine besondere Einrichtung