Des Baskets dans l'assiette propose de répondre sur le ton de l'humour et avec l'aide des célèbres toons aux questions simples d'une vie saine et équilibrée. Par leur comportement perturbateur, Bugs Bunny, Daffy Duck, Taz ou Sylvestre, pleins d'énergie et de vitalité, amènent enfants et parents à réagir et à (re)découvrir une hygiène de vie parfois un peu oubliée. Que ce soit grâce à une nouvelle recette pratique ou un exercice physique amusant, la petite catastrophe du jour se transforme en plaisir d'apprendre comment vivre mieux en mangeant sainement et en se bougeant.