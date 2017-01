Dass ihr Mann Rolf die Scheidung will, überrascht Anna total. Sie zieht sich in ihren Heimatort zurück und trifft ihre Jugendliebe Nick wieder, dessen Frau sich kürzlich umgebracht hat. Nicks kleine Tochter ist so traumatisiert, dass sie seitdem kein Wort mehr spricht. Anna kümmert sich liebevoll um das Kind, und dabei kommen sich auch Anna und Nick näher. Rolf hat inzwischen seine Entscheidung bereut und möchte, dass sie zu ihm zurückzukehrt. Da stellt Anna fest, dass sie ein Kind erwartet ... Anna Kramer ist eine attraktive Frau um die 40. Ihrem Mann Rolf zuliebe, einem wohlhabenden Anwalt, hat sie das Studium abgebrochen, um sich der Familie und der Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter zu widmen. Inzwischen ist Natalie fast erwachsen und verlässt erstmals für längere Zeit das Elternhaus. Da eröffnet Rolf Anna Knall auf Fall, er habe eine Jüngere kennengelernt und wolle die Scheidung. Anna ist zutiefst verletzt. Um Abstand zu gewinnen, verlässt sie die Stadt und sucht Zuflucht bei ihrem Vater Hannes. In ihrem idyllischen Heimatort trifft sie ihre Jugendliebe Nick Grasshoff wieder. Der Polizist lebt in einem wunderschönen alten Backsteinhaus an einem verwunschenen See. Doch Nick ist ein gebrochener Mann: Seine Frau litt unter schweren Depressionen und nahm sich vor einem halben Jahr das Leben. Seither hat seine kleine Tochter Isabelle kein Wort mehr herausgebracht. Liebevoll kümmert Anna sich um das traumatisierte Kind, das allmählich Vertrauen zu ihr fasst. Dabei kommen auch Anna und Nick sich näher - doch plötzlich taucht Rolf wieder auf, der seine Affäre bereut. Anna liebt Nick, aber nach 15 Ehejahren fühlt sie sich auch Rolf noch verbunden. Doch damit nicht genug: Anna bemerkt, dass sie schwanger ist - von Rolf.