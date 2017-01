Fortitude ist eine friedliche Kleinstadt am Rande des arktischen Polarkreises. Die Bewohner kennen einander, Gewaltverbrechen gibt es hier nicht. Um die wirtschaftliche Zukunft des Ortes zu sichern, plant Gouverneurin Hildur Odegard den Bau eines Gletscher-Hotels. Professor Charlie Stoddart, Leiter der arktischen Forschungsstation von Fortitude, soll dazu ein Umweltgutachten erstellen. Henry Tyson, ein renommierter Tier- und Landschaftsfotograf, wird Zeuge, als ein Eisbär einen Mann zerfleischt. Tyson hebt sein Gewehr, schießt und trifft den Mann. Als zwei Kinder, Liam Sutter und Carrie Morgan, beim Spielen im Eis einen Mammutzahn finden, beginnt eine Reihe mysteriöser Zwischenfälle. Liam kommt nach Hause, kippt auf der Türschwelle um und fällt ins Koma. Währenddessen trifft Vincent Rattrey, ein junger Wissenschaftler und neues Mitglied des arktischen Forschungs-Teams, in Fortitude ein. Er soll das auffallend und beunruhigend aggressive Verhalten der örtlichen Eisbär-Population untersuchen. Liams Eltern, Jules Sutter und der Rettungsflieger Frank Sutter, sind in großer Sorge. Denn Liams behandelnde Ärztin Dr. Margarete Allerdyce vermutet Kinderlähmung ein Irrtum, wie sich herausstellen wird. Zwischen Gouverneurin Hildur Odegard und Professor Charlie Stoddart bahnt sich ein folgenreicher Konflikt an. Aufgrund der Entdeckung, die die Kinder im Eis gemacht haben, könnte das Umweltgutachten das Aus für das geplante Gletscher-Hotel-Projekt bedeuten.