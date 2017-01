Auf seinen Wunsch versammeln sich die Waldemar-Geschwister in Konrads Garage, wo er ihnen seinen makabren Fund präsentiert: die Leiche seines Bruders, ihres Vaters Mauritz. Anhand des Rings kann er ihn identifizieren. Konrad beschuldigt Anna-Lisa und vermutet, dass sie ihn umgebracht und ins Meer geworfen hat. Er will endlich die Wahrheit wissen und droht, zur Polizei zu gehen. Oskar ist zutiefst schockiert, und Lasse und Jonna wollen Konrad davon überzeugen, die alten Geschichten ruhen zu lassen. Liv weiß nichts über den grausamen Tod von Mauritz, und Oskar will sie im Dunkeln lassen. Doch Liv ist misstrauisch und weiß, dass Oskar etwas vor ihr verheimlicht. Als Jonna versucht, Konrad zur Vernunft zu bringen, erhält sie Mauritz' Tagebuch, in dem eine andere Seite ihres Vaters zum Vorschein kommt: ein fürsorglicher Vater, der nur Augen für seine geliebte Jonna hatte. Lasse entdeckt zufällig das alte Tagebuch in Jonnas Zimmer und liest darin. Kim arbeitet jetzt im Gästehaus, und Lasse bringt ihr alles bei. Petra stattet Oskar derweil einen unangekündigten Besuch ab und stellt ihm ein Ultimatum: Er muss sich zwischen Liv und ihr entscheiden. Oskar fühlt sich gezwungen, Petra zu verlassen, und macht sie damit sehr wütend. Die Polizei findet unterdessen die Leiche eines Ertrunkenen mit einer Schusswunde, und Laura Nord kann ihn als Mischa Aarvik identifizieren. Lasse entscheidet sich, Konrad 50.000 Euro zu zahlen, damit er seiner Familie für immer fernbleibt. Doch Liv wird zufällig Zeugin dieses seltsamen Treffens …