Die Late-Night-Show mit Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik. In der kleinen Hamburger Hafenkneipe "Zum Schellfischposten" empfängt Ina Müller hohen Besuch: Dagmar Koller: Die frühere First Lady von Wien speiste mit Lady Di, traf Johannes Paul II. - und tanzte jahrzehntelang auf den größten Bühnen dieser Welt in der ersten Reihe. Die Netzstrümpfe hat sie bereits seit Jahrzehnten an den Haken gehängt und zeigt Ina Müller nun, wie kneipentauglich sie ist. Auf Stippvisite ist der schnellste Komiker seit Speedy Gonzales dabei: Ralf Schmitz aus Köln. Er hat nicht nur ein rasantes Mundwerk, er outet sich auch als großer Dean-Martin-Fan und verrät, warum er mit Heino seine Oma immer besänftigen konnte. Leere Bierflaschen sind mehr als nur Altglas - das beweist das GlasBlasSing Quintett mit Liedgut auf Leergut - das Repertoire der fünf Berliner reicht von den Beatles bis Bach. Mal sehen, ob der wie immer "ausgesperrte" Wilhelmsburger Shantychor De Tampentrekker ähnlich viel im und auf dem Kasten hat ... Klingt alles leicht chaotisch? Soll es auch!