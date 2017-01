Das Zerwürfnis mit David und die Sorge um Oskar setzen Tina zu. Sie hofft, in Pias Tagebüchern einen Beweis für Oskars Unschuld zu finden und entdeckt eine Textstelle, die auf die Vergewaltigung hindeutet. David wirft ihr daraufhin vor, sich die Wahrheit hinbiegen zu wollen. Bei einem Gerangel um das Tagebuch wird die entscheidende Seite unlesbar und es kommt zum Streit zwischen David und Tina - William kann nicht fassen, wie sich Adrian von Desirée manipulieren lässt - doch Clara zuliebe beschließt er, sich rauszuhalten. Währenddessen zweifelt Adrian an Desirée, aber er will trotzdem zu ihr stehen. Ein Vermittlungsversuch von Clara ist zunächst erfolgreich, doch dann geht William mit der Wasserpistole auf Desirée los - und zwischen den Brüdern herrscht erst einmal weiter Eiszeit. Michael macht Natascha Vorwürfe wegen Fabien. Diese kann zwar eine Anzeige verhindern, muss aber für den Schaden aufkommen und eine Vertragsstrafe zahlen, weshalb sie das Geld aus ihrem Werbe-Job gleich wieder verliert. Beatrice und Friedrich engagieren einen Strohmann, der Charlottes Anteile kaufen soll. Nachdem Charlotte zunächst ablehnt, taucht der Strohmann - eine Frau namens Birgit Claasen - am "Fürstenhof" auf und macht Charlotte ein verlockendes Angebot. In Folge 2614 kommt Dominique Lorenz als Birgit Classen an den "Fürstenhof". Die attraktive und gerissene Ex-Mitinsassin von Beatrice soll diese bei der Intrige gegen Werner unterstützen.