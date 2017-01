So wollen Gleichstellungsbeauftragte aus Ostwestfalen auf die Risiken der Minijobs für Frauen hinweisen. Denn mehr als Zweidrittel aller Minijobber sind Frauen. Was zunächst wie ein netter Nebenverdienst aussieht, führt auf lange Sicht zum Beispiel in die Altersarmut, weil zu wenige Rentenansprüche erarbeitet werden.