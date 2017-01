Schüler Luis macht nichts als Ärger. Dauernd stört er den Unterricht, nervt alle mit seinen schlechten Witzen und nun ist er auch noch zum Brandstifter geworden und hat den Schulkiosk in Flammen gesetzt. Als Stefan mit Luis im Supermarkt ist, um die fehlenden Artikel wieder aufzufüllen, macht er eine verblüffende Entdeckung. Karen hat gute Neuigkeiten für Stefan: Sie will ihre Stelle als Schulleiterin in Lemgo nicht antreten. Die Freude über die endlich getroffene, schwere Entscheidung währt jedoch nicht lang...