Actionreicher Motorsport in Monaco: Die FIA World Rally Championship legt wieder los. Im Vorjahr feierte Dauer-Champion Sébastien Ogier mit seinem Auftaktsieg in Monte Carlo den perfekten Start in seine vierte Weltmeister-Saison in Serie. Gelingt es dem Franzosen auch 2017, die Konkurrenz auf dem Traditionskurs in die Schranken zu weisen? - Rallye Monte Carlo: Super Special 1