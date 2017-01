The Numbers Station Heute | Pro7 | 20:15 - 22:00 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Bei seinem letzten Auftrag hat CIA-Agent Emerson Kent versagt. Jetzt bekommt er in England eine Chance, sich zu bewähren. Er soll eine streng geheime Einrichtung bewachen. Dort versendet Katherine brisante Zahlencodes, mit denen Agenten auf der ganzen Welt zu ihren Einsätzen geschickt werden. Als eine schwer bewaffnete Gruppe in die Station eindringt, müssen die beiden um ihr Leben und um die Herausgabe gefährlicher Daten kämpfen. Schafft Kent es, die Angreifer abzuwehren? (SV1) Laufzeit: 105 Minuten Genre: Actionthriller, GB, USA, B 2013 Regie: Kasper Barfoed FSK: 12 Schauspieler: Emerson Kent John Cusack Katherine Malin Akerman Grey Liam Cunningham Max Richard Brake David Bryan Dick Michaels Finbar Lynch