Als Julie Armstrong nach einem ihrer seltenen Ausgeh-Abende nach Hause zurückkehrt, findet sie ihren 15-jährigen Sohn Luke tot im Badezimmer vor. Er wurde erdrosselt und in eine mit Wasser gefüllte und mit Wildblumen bestreute Wanne gelegt, während seine Schwester Laura im Nebenzimmer schlief. Detective Chief Inspector Vera Stanhope und Sergeant Joe Ashworth nehmen die Ermittlungen auf. Sie finden schnell heraus, dass es eine Verbindung zu einem weiteren Todesfall gibt. Vor einiger Zeit ist Thomas Sharp, Lukes bester Freund, beim Spielen im Meer ertrunken. Es war ein Unglücksfall, wie sich damals herausgestellt hat. Kurz darauf wird eine zweite Leiche, die der jungen Lehrerin Lily Marsh, in einem Gezeitentümpel am Strand entdeckt, auf dessen Wasser ebenfalls Blumen gestreut wurden. Lilys Leichnam wurde von einer Gruppe von Vogelbeobachtern, darunter der Hochschullehrer Peter Calvert und seine Frau Felicity, entdeckt. Vera Stanhope und ihr Assistent Joe Ashworth vermuten eine Verbindung zwischen Lily Marsh und den Vogelbeobachtern. Während ihrer Recherchen macht Vera dann aber eine entscheidende Entdeckung, die die Ermittlungen in eine andere Richtung lenkt. Vier Folgen "Vera - Ein ganz spezieller Fall" werden donnerstags wiederholt.