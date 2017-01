Der feucht-fröhliche Männerabend im Rotlichtviertel nimmt für Rechtsanwalt Boris Quante ein unschönes Ende: Er wird am nächsten Morgen vor einem Nachtclub erschossen aufgefunden. Erichsen kann sich nicht mehr erinnern: Wie lange war er mit von der Partie? Und hat er beim Absacker tatsächlich mit seiner Dienstpistole herumgefuchtelt? Fotos auf dem Handy des Opfers zeigen, dass Erichsen und seine Freunde es haben so richtig krachen lassen. Mit Restalkohol im Blut und einer Abmahnung in der Tasche wird ihm auch noch ein neuer Kollege an die Seite gestellt: Kommissar Yannick Kruse, ein Einser-Kandidat, frisch von der Fachhochschule. Die beiden nehmen sich die lange Liste der Verdächtigen vor: Quante war ein äußerst unbeliebter Anwalt und hat seine Klienten hauptsächlich aus dem Milieu rekrutiert. Roland Petry hat ganz andere Sorgen: Er ist pleite - und das ist für einen Bankchef doppelt peinlich. Da hilft nur noch ein beherzter Griff in die Kasse. Allerdings macht ein Mann wie Petry sich nicht selbst die Finger schmutzig. Wofür kennt man schließlich Kontostände und polizeiliche Führungszeugnisse seiner Kundschaft?