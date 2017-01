2. Runde in Melbourne. Geboren in Stuttgart, wohnt in Monte Carlo, ist aber Australier: Ob Bernard Tomic beim Grand-Slam-Turnier Heimatgefühle hat, ist fraglich. Zumal Australiens Nummer zwei hinter Nick Kyrgios dort bislang bei neun Starts spätestens im Achtelfinale rausflog, zuletzt im Vorjahr gegen den späteren Finalisten Andy Murray. Dennoch hat der 24-Jährige zum Melbourne Park eine besondere Beziehung: 2009 gewann er dort mit 16 Jahren erstmals ein Einzel im Hauptfeld — so jung wie bis dahin kein Spieler zuvor. - 4. Turniertag, 2. Runde