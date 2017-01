"Fadenlifting" - Schönheit ohne Operation oder Botox? Das Rad der Zeit zurückdrehen zu können - wenn es um das jugendliche Äußere geht, wünschen sich das viele, spätestens dann, wenn sich die ersten Fältchen im Gesicht bemerkbar machen. Vor radikalen Eingriffen, wie zum Beispiel einem Facelift, schrecken viele aber dann doch zurück: Das liegt einerseits am Preis - die OP ist kostspielig - andererseits dauert es, bis man nach so einem Eingriff wieder "salonfähig" ist. Eine vergleichsweise schonendere und auch günstigere Variante, um Hängebäckchen, Falten oder sinkende Augenbrauen wieder in ihre ursprüngliche Form zu bringen, verspricht das sogenannte "Fadenlifting": Das soll ohne Operation und ohne Narben die gewünschten Ergebnisse bringen. Ob es hält, was es verspricht, hat sich "heute konkret" genau angesehen.