Bar jeder Orientierung erwacht die Reporterin Britt Shelley neben der Leiche des Polizisten Jay Burgess. An die Ereignisse am Vorabend kann sie sich beim besten Willen nicht erinnern. Jahre zuvor ist dem Feuerwehrmann Raley Gannon ganz Ähnliches passiert. Aufs Höchste alarmiert, schließt sich Britt mit Raley zusammen, um gemeinsam herauszufinden, was hinter den mysteriösen Vorfällen steckt. Schon bald wird beiden klar, dass die Morde mit einem Fall von Brandstiftung zusammenhängen müssen.