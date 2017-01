Michael Clayton (George Clooney) bezeichnet sich selber als "Ausputzer": Er ist bei einer großen Anwaltskanzlei dafür besorgt, dass dreckige Geschäfte diskret erledigt werden. Eines Nachts wird er zu einem Klienten gerufen, der nach einem Unfall Fahrerflucht begangen hat. Als er sich den Ort des Zusammenstosses näher anschauen geht, explodiert sein Auto. Vier Tage vorher: Clayton wird von seinem Chef Marty (Sydney Pollack) aufgefordert, seinen guten Freund Arthur Edens (Tom Wilkinson) zur Vernunft zu bringen. Edens ist Senior Partner der Kanzlei und mit einem äusserst heiklen Dossier betraut: Farmer haben gegen den Chemiekonzern U-North wegen eines hochgiftigen Pflanzenschutzmittels eine Sammelklage angestrengt. Edens steht kurz vor dem Abschluss eines aussergerichtlichen Vergleichs. Doch nun ist der manisch-depressive Staranwalt ausgeklinkt: Er hat seine Tabletten abgesetzt, hat sich während einer Sitzung nackt ausgezogen und einer der anwesenden Klägerinnen versprochen, sie in ihrem Kampf zu unterstützen. Er scheint plötzlich von einem leidenschaftlichen Gerechtigkeitssinn besessen - und von der hübschen blonden Klägerin Anna (Merritt Wever). Clayton versucht alles, um seinen Freund zur Vernunft zu bringen, der redet sich jedoch immer mehr in einen manischen Wahn. Dabei hat Clayton eigentlich genug eigene Probleme: Der geschiedene Vater eines kleinen Sohnes und leidenschaftliche Pokerspieler hat einen Riesenberg Schulden. Derweil wird Karen Crowder (Tilda Swinton), knallharte Leiterin der Rechtsabteilung bei U-North, immer nervöser, es geht schliesslich um das Ansehen ihrer Firma und sehr viel Geld. Als klar wird, dass Edens brisante Unterlagen über den Konzern besitzt, unterzeichnet er damit sein Todesurteil. Und Clayton muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Denn als Mitwisser schwebt er ebenfalls in Lebensgefahr.