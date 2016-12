Pilze sammeln im Wald gehört eigentlich nicht zu den gefährlichen Abenteuern. Doch in Gemeinschaft mit Gilby und angesichts eines heftigen Regengusses wird der harmlose Ausflug für Ylvi und Wickie zu einer ziemlich spannenden Angelegenheit. Wickie geht mit Ylvi Pilze sammeln. Da Gilby den gleichen Auftrag von seiner Mutter hat, geht er mit. Er macht sich dafür zurecht wie ein großer Wikinger-Krieger: mit Helm und Pfeil, mit Bogen und Speer. Es beginnt zu regnen. Der Fluss, der eben noch leicht zu überqueren war, schwillt plötzlich zu einem reißenden Strom an. Und aus der Höhle, in der sich die Kinder vor dem Regen schützen wollen, bricht ein Bär. Die Zeit reicht gerade noch aus, um auf einen Baum zu klettern. Der Bär lässt die drei nicht aus den Augen, und Ylvi bekommt immer stärkere Magenschmerzen: Hat sie vielleicht einen giftigen Pilz gegessen? Wenn das so ist, muss Wickie schleunigst etwas einfallen, um den Baum zu verlassen, den Fluss zu überqueren und nach Flake zurückzukehren. Kann vielleicht Gilby mit seiner kriegerischen Gerätschaft helfen?