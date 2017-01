Es ist ein ungeheurer Verdacht, den der schwedische König äußert: Halvar soll sich das herrschaftliche Zepter unter den Nagel gerissen haben. Gerade noch so eben gelingt es Wickie, den König eines Besseren zu belehren. Die Wikinger jagen in den Wäldern um Flake und treffen dabei unversehens auf den schwedischen König. Halvar nutzt die Gelegenheit und äußert sich voller Bewunderung über das außergewöhnlich schöne und reich mit Diamanten bestückte königliche Zepter. Als allerdings eben dieses Zepter kurz darauf spurlos verschwunden und ganz offensichtlich gestohlen ist, gerät Wickies Paps augenblicklich in den schlimmen Verdacht, der Dieb zu sein. Denn der Dieb - so beschreibt ihn der König - ist groß, kräftig und hat einen Bart. Tatsächlich trifft eine solche Beschreibung in Flake ausschließlich auf Halvar zu, und so fackeln die Schweden nicht lange, stecken ihn in einen Käfig und sind drauf und dran, Halvar in das tiefste und dunkelste Verließ zu verfrachten, das ihnen zur Verfügung steht. Fieberhaft sucht Wickie noch im letzten Moment nach einer Möglichkeit, die Unschuld seines Vaters zu beweisen. Kann es sein, dass sich der König geirrt hat? Dass er Halvar mit jemand anderem verwechselt? Dass der schwedische König in seinem hohen Alter vielleicht gar nicht mehr gut sieht und eigentlich eine dicke Brille bräuchte?