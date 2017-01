Faxe und Wickie sind gute Freunde aller Wale. Als einer von ihnen strandet, ist die Sorge groß. Der Wal muss so schnell es geht ins Meer zurück, ist aber viel zu schwer, um ihn zu schieben. Was tun? Kaum darf Faxe ausnahmsweise mal als Steuermann den Kurs des Drachenbootes bestimmen, taucht auch schon einer seiner geliebten Walfische auf und beginnt ein Wettrennen mit dem Wikingerboot. Das Rennen auf hoher See und in vollem Tempo macht allen solange Spaß, bis der Wal ein paar Felsen, die einer Insel vorgelagert sind, übersieht, schleudert und sich hilflos mitten auf einem Sandstrand wiederfindet. Können die Wikinger helfen? Sie strengen sich jedenfalls nach Leibeskräften an. Mit der ganzen Mannschaft versuchen sie, den Wal wieder in freies Wasser zu wuchten - vergeblich. Das Tier ist einfach zu schwer. Und es bleibt auch zu schwer, als die Freunde versuchen, den Wal mit dem Drachenboot aus seiner unglücklichen Position zu ziehen. Als es Nacht wird, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf den nächsten Morgen und eine gute Idee zu warten. Und die gute Idee erreicht die Wikinger tatsächlich, denn in seinem nächtlichen Traum wird Wickie schlagartig klar, mit welchem schlauen Trick er das Leben des gestrandeten Wals retten kann.