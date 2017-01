Wickie und die starken Männer Heute | ORF 1 | 06:25 - 06:35 Uhr | 3D-Animationsserie Infos

Die Frauen sind es leid, dass sich ihre Männer zu Hause wie selbstverständlich bedienen lassen. Sie schnappen sich deshalb das Drachenboot und suchen das Weite. Es braucht augenblicklich einen geschickten Vermittler zwischen Männern und Frauen: Wickie! Als die Crew um Halvar und Wickie von ihrer Kaperfahrt nach Hause kommt, herrscht in Flake dicke Luft. Die Frauen sind es leid, ihre Männer zu bedienen und sich ohne Unterstützung um Haus und Wäsche, Kinder und Essen zu kümmern, während ihre lieben Gatten keinen Finger krumm machen und sich aufführen wie selbstgefällige Herren der Welt. Zwar versuchen die Männer einsichtig zu sein und erklären sich bereit, ihre Angetrauten auch einmal zu bedienen, doch der Konflikt schwelt und bricht endlich offen aus: Die Frauen haben ihre Dienstbotenstellung satt. Sie versammeln sich, besteigen entschlossen das Drachenboot und lassen sich auch von Halvar nicht daran hindern, das Segel zu setzen und abzureisen. Sollen sich die Kerle doch ab jetzt alleine um Flake kümmern! Ulme, Urobe, Tjure und alle anderen sind zwar für einen Moment begeistert, dass sie jetzt ohne ihre missgelaunten Frauen ein Fest feiern können, doch das ändert sich. Schnell vermissen sie die Abgereisten, und die vermissen ihrerseits schon sehr bald die zu Hause Gebliebenen. Aber nachgeben will keiner. Wickie braucht eine Idee, bei der niemand sein Gesicht verliert. Untertitel: Aufstand in Flake Laufzeit: 10 Minuten Genre: 3D-Animationsserie, AUS, D, F 2014 Regie: Mario von Jascheroff Folge: 75