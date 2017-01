Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Mehr Termine Inhalt Krusty, der melancholische Clown, hat eine Tochter, von der er aber nichts wusste. Als die junge Sophie eines Tages bei ihm vor der Tür steht und ihre Geschichte erzählt, ist er zunächst ziemlich verwirrt. Doch dann geht er in seiner neuen Rolle als Vater völlig auf. Wenig später gerät Krusty beim Pokern mit dem fiesen Gangster Fat Tony und dessen Kumpels in eine Pechsträhne und verliert schließlich sogar Sophies wertvolle Geige. Homer Simpson soll dabei helfen, das Instrument zurückzuholen. Original-Titel: The Simpsons Untertitel: O mein Clown Papa Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2000 Regie: Bob Anderson Folge: 3