Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit zieht es viele Menschen regelmäßig in die Sauna. Das Schwitzbad soll die Abwehrkräfte steigern, für Entspannung sorgen und dient ganz allgemein dem Wohlbefinden. Doch was passiert im Körper genau, wenn man sich minutenlang in 90 Grad heißer Luft aufhält? "LexiTV" geht in dieser Ausgabe den gesundheitlichen Aspekten des Saunierens auf den Grund. Außerdem in der Sendung: Aufguss beim deutschen Meister, warum ein junger Thüringer als einer der besten Saunameister der Welt gilt. Darüber hinaus gibt es Tipps für den Saunabau im eigenen Haus, einen Blick auf die Schwitzkultur in anderen Ländern und die Geschichte einer geheimen Privatsauna, in der viele Jahre lang Weltpolitik gemacht wurde.