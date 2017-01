Hotel Heidelberg - Kramer gegen Kramer Heute | RBB | 22:15 - 23:45 Uhr | TV-Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Das „Hotel Heidelberg" ist das Lebenswerk von Hermine Kramer (Hoger). Nun führt es Tochter Annette (Ulrike C. Tscharre). Mama mischt aber immer noch mit, treibt den Betrieb fast in den Ruin. Annette sucht Rat bei Therapeut Muthesius (Christoph M. Herbst). Original-Titel: Hotel Heidelberg Laufzeit: 90 Minuten Genre: TV-Komödie, D 2016 FSK: 6 Schauspieler: Hermine Kramer Hannelore Hoger Annette Kramer Ulrike C. Tscharre Ingolf Muthesius Christoph Maria Herbst Günter Kramer Rüdiger Vogler Jeremy Kramer David Nolden Stefan Kramer Stephan Grossmann