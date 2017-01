Nick entdeckt eine ungeahnte Fähigkeit an sich, als er nach einem Unfall aus dem Krankenhaus kommt: Er kann in der Zeit zurückkehren und so bereits Geschehenes ändern. Da bei dem Unfall sowohl seine Freundin als auch zwei Kumpel getötet wurden, korrigiert er dieses Geschehnis. Doch egal wie er versucht, Dinge in gute Bahnen zu lenken - es hat alles auch üble negative Seiten...