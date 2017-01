Live-Übertragung der Partie der ersten Runde im Masters im Snooker: Shaun Murphy aus Großbritannien gegen Barry Hawkins aus Großbritannien. Aus dem Alexandra Palace in London. Gespielt wird diese Runde im Modus Best-of-11. Die besten 16 Spieler der Weltrangliste treten bei diesem Turnier an, bei dem es zwar keine Ranglistenpunkte zu gewinnen gibt, dafür aber jede Menge Prestige. Und nebenbei einen Siegerscheck in Höhe von 200.000 Pfund. - The Masters: 4. Wettkampftag