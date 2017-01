Den Krebs besiegt - was nun? Zunächst die gute Nachricht: Die Heilungschancen bei Krebserkrankungen steigen stetig an. Das Problem für viele Betroffene: Wie kann es beruflich weitergehen? Für Flugbegleiter/innen hat die AUA ein spezielles Wiedereingliederungsprogramm nach langen Krankenständen entwickelt. Es soll eine Wiederaufnahme in den Flugbetrieb und damit den Verbleib im Job sicherstellen.