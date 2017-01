"In Deutschland gibt es nur gute Menschen," sagt Liiban, "hier beschützt die Polizei alle Menschen und vor allem die Kinder. Bei mir zu Hause in Somalia ist das nicht so. Liiban ist 13 Jahre alt und kommt aus Somalia. Jetzt lebt er in Deutschland, allein ohne seine Familie in einem Kinderheim. Mit zwölf Jahren machte er sich aus seinem Dorf in der Nähe von Mogadischu auf den Weg hierher, obwohl er Deutschland nur aus dem Fernsehen kannte. In Somalia wollte er nicht bleiben, denn dort sollte er in die Armee, als Kindersoldat. Auf der Flucht vor den Soldaten verletzte er sich schwer am Bein. Da stand für seine Mutter fest: Ihr Sohn musste weg, in ein Land, wo er etwas lernen und wo sein Bein behandelt werden kann. Liiban will später Bauingenieur werden. Brücken bauen und Straßen. "Das braucht mein Land." sagt er.