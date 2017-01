Unterwegs in Sachsen - ... zum Glöck'l in Johanngeorgenstadt Heute | MDR | 05:45 - 06:15 Uhr | Regionalmagazin Infos

Mehr Termine Inhalt Moderatorin Beate Werner hat sich in ihrer ersten Sendung 2017 für Höhenluft entschieden und macht sich auf den Weg ins fast 900 m hoch gelegene Johanngeorgenstadt. Die Bergstadt verdankt ihren Namen dem sächsischen Kurfürsten Johann Georg I., der 1654 ein Dekret erließ, wonach böhmische Protestanten aus Glaubensgründen nach Sachsen fliehen und am Fastenberg ihre neue Stadt errichten durften. Reiche Silberfunde belohnten die aus Böhmen Geflohenen. Beate Werner trifft Nachfahren jener ersten elf Exilantenfamilien, erfährt die Geschichte der Stadtkirche und erlebt mit dem Pferdegöpel Bergbau zum Anfassen. In der jüngsten Bergstadt des Erzgebirges bewundert die Moderatorin auch den weltweit größten Schwibbogen, besucht eine Firma, die noch emaillierte Badeöfen herstellt und lauscht in den urigen Gaststuben der traditionellen Zithermusik. Original-Titel: Unterwegs in Sachsen Laufzeit: 30 Minuten Genre: Regionalmagazin, D Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets