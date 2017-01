Ihr Name ist untrennbar mit ihrer großen Mission verbunden. Dian Fossey wird gerne die "Mutter der Berggorillas" genannt. Sie wäre heute 85 Jahre alt geworden. Ihr ganzes Leben hat sie dem Schutz der Gorillas gewidmet. Berühmt wurde sie für ihre damals noch recht neue Forschungsmethode: Dian Fossey gewöhnte die Tiere an ihre Anwesenheit und gewann so deren Vertrauen. Dadurch konnte sie die Menschenaffen hautnah erleben und ihr Verhalten studieren. "LexiTV" nimmt den Geburtstag von Dian Fossey zum Anlass, um über die bedrohte Tierart zu berichten. Die Reise führt unter anderem in den Dschungel zu den Flachlandgorillas, wo sich die Wissenschaftlerin Angelique Todd, genauso wie einst Dian Fossey, das Vertrauen einer Gorilla-Familie erarbeitet hat. Entstanden ist ein einzigartiger Film, der das Familienleben dieser Gruppe zeigt.